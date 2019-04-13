〈北部〉《桃園》廣告車占位欠費 男被查扣第3輛

2019-04-13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕戶籍設在台南市的六十八歲黃姓男子，名下有高達五十三輛車，法務部行政執行署桃園分署發現，其中有多輛車被當作「專案定點廣告車」，長期停放在桃園市路邊停車格，且已積欠七萬九六四○元停車費，市府交通局昨天發現一輛停放在中壢區路邊停車格，立即通報桃園分署查扣、拖吊，這已是黃男名下被查扣的第三輛車，前兩輛都被拍賣抵償欠費。

桃園分署與交通局合作追查欠稅費車，透過停車即時通報系統讓車輛無所遁形，昨天黃男名下一輛懸掛廣告看板的小貨車，被發現停放在中壢區青埔路上的停車格，桃園分署人員獲報後隨即前往查扣、拖吊。

桃園分署表示，去年四、五月間，黃男名下另兩輛小貨車，分別在八德區大智路、龜山區復興三路停車格被發現，查扣後以兩千五百元、三千元價格拍賣，黃男若持續拒繳欠費，第三輛被查扣的車也將拍賣。

桃園分署表示，黃男名下被查扣的車輛都懸掛廣告看板，懷疑他是有心人士找來的人頭，車輛登記在他名下後，懸掛廣告看板停放在停車格內，大賺廣告費又不繳停車費，雖然黃男名下無其他資產難以償債，仍會持續追查他名下車輛，以強制手段遏止佔用停車格賺廣告費的歪風 。

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