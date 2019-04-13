〈中部〉台中警熱心尋人 分別50年球友可望再相逢

2019-04-13

〔記者許國楨／台中報導〕劉老先生長年旅居國外，最近返台準備參加同學會，想到昔日劉姓老球友，希望能在有生之年找到相隔五十多年未見的對方敘舊，向警方求援，女警余珮毓僅靠老先生提供的少許線索抽絲剝繭，很快與老球友姪子取得聯繫，老先生驚喜不已，直讚余員像是完成了不可能的尋人「超級任務」。

前天上午九時許，劉老先生至台中市第二分局公園派出所，向警方分享與另名年近八旬的劉姓友人（台南人）相識超過半世紀的珍貴回憶，老先生說，年輕時二人因熱愛網球運動，還搭檔出賽奪冠成為莫逆，感情好到如同手足，後來為了工作及家庭分道揚鑣，沒想到這一分開就是五十多年。

而長年旅居國外的他，近期返台準備參加同學會，為了彌補遺憾，希望能在有生之年找到對方敘舊，首站就是二人初識的台中市，有空就獨自到各個網球場尋找熟悉身影未果，當天來到台中公園旁的網球場碰運氣，仍然一無所獲。

利用社群搜索找到對方姪子

此時，突然看到網球場旁派出所，靈機一動請警方協助，女警余珮毓得知原委，僅靠老先生提供的少許線索抽絲剝繭，利用臉書及Instagram肉搜，終於找到該名球友的Instagram，積極以IG小盒子協助聯繫，頃刻就幸運接收到一名男子回應，原來該名男子是老球友的姪子，表示因長輩不常接收網路訊息，但會協助代為告知長輩。

劉老先生大大讚揚台灣的警察最熱心，余員也表示若兩人真的能順利重逢，也是美事一樁，笑稱自己像是完成了「超級任務」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/