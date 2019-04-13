〈中部〉鼓勵綠建築 台中市府祭獎勵

2019-04-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府形塑綠意優質居住環境，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度，及繳交回饋金等獎勵措施，鼓勵開發商及建築師設計綠建築設施，都發局昨日表示，將綠化植栽引入市民居家空間，進一步推動市區景觀改造。

推動植栽引入市民居家空間

都發局表示，參考新加坡花園城市的概念，訂定鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法，政策引導設置「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」兩大類的宜居建築設施，包含以立體綠化、跳島概念設計的垂直綠化設施、雙層遮陽牆體及植生牆體。

都發局指出，可增加建築物整體造型或提供遮陽節能效果的造形遮陽牆板，以及可供住戶集會、休閒、綠化及交誼等複層式露台也列入獎勵的範圍，市府積極推動新建築法令，讓台中建築規劃水準接軌國際。

都發局又說，已修訂「都市計畫法台中市施行自治條例」，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，起造人並需於領得使用執照前繳納回饋金，其中六成提供後續建築社區管理維護，四成則做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助等費用。宜居建築相關地方特色建築法令，初步獲得中央核備。

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