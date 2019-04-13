〈中部〉中台灣區域治理 7縣市長簽署合作

2019-04-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市長林佳龍主導的中彰投苗區域治理平台，市長盧秀燕上任後「林規盧隨」，除了擴大區域內公共議題合作，並由原先藍綠各半的四縣市再邀請新竹縣、雲林縣及嘉義市加入，藍營七位縣市長十二日簽署合作宣言，將針對空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷等議題擴大合作。

未邀綠營執政的新竹市和嘉義縣

總統蔡英文上任即積極推動區域治理平台，林佳龍號召綠營彰化縣長魏明谷、藍營南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌參加中部區域治理平台，台中市改朝換代後，徐耀昌年初拜會盧秀燕時，建議將雲林縣納入區域治理平台，盧秀燕支持並表示，還要邀請嘉義市及新竹縣加入，但未邀請綠營執政的新竹市和嘉義縣。

空污、經濟、交通、觀光、農業等擴大合作

盧秀燕、徐耀昌、林明溱、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠昨在中市府，簽署中台灣區域治理合作宣言，未來將針對「空污環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等議題擴大合作。

盧秀燕說，七縣市合計人口數高達六百九十萬人，團結合作增加中台灣能見度，才能獲得更多、更公平的資源分配，進一步要求中央在建設時應考慮中部整體發展，這次縣市長全員到齊，也讓全國民眾及中央政府看到七縣市團結合作是「玩真的」！

王惠美指出，彰化這次農產品過剩，感謝台中市及南投縣協助行銷度過這個危機，也期待中央儘速核定台中捷運綠線延伸彰化段；林明溱說，南投縣深受中火燃煤產生的空污侵害，決定啟動司法程序對中火提告，為罹患肺腺癌的縣民請求醫療補償。

徐耀昌表示，兩岸和平互動上，七縣市首長責無旁貸，會將政治擺兩邊，一同拚經濟；楊文科也說，期待未來七縣市互通有無，尤其讓竹科及中科發揮科技產業的力量，讓鄉親有更好的生活水準。

張麗善和黃敏惠則說，希望未來盧市長在行政院會時為其餘六縣市發聲，要求中央公平分配中央統籌分配款，七縣市合作互補、創新，不要讓城鄉差距越來越大。

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