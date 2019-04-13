〈中部〉109歲嬤手術成功 醫護、兒孫送蛋糕

2019-04-13

〔記者佟振國／南投報導〕最猛阿嬤！南投縣一○九歲最高齡人瑞曾洪長，日前不慎跌倒，左側骨股粗隆間骨折，埔里基督教醫院醫療團隊克服高齡長者全身麻醉等風險，順利完成復位手術，創縣內難得紀錄，阿嬤昨天出院，醫護人員、兒孫特別買蛋糕為她慶祝，眼尖阿嬤看到蛋糕插著一○八歲的蠟燭，還特別宣告「我一○九歲了啦！」讓全場大笑，思緒還很清楚，令眾人佩服。

民前一年出生的曾洪長，今年已高齡一○九歲，是南投縣年紀最長的人瑞，她身體健康、耳聰目明，還能行動自如，兒童節晚間上樓梯時，手未抓牢扶手不慎跌倒受傷。

骨科主治醫師謝旭滿指出，人瑞阿嬤經檢查，左手肱骨及左側股骨粗隆間骨折，評估手傷可固定自然癒合，股骨則必須透過手術復位，才能方便日後下床、乘坐輪椅，進而訓練恢復行走，避免年長者長期臥床的後遺症。

只是阿嬤有骨質疏鬆問題，且先前因靜脈栓塞，他院醫師有使用抗凝血劑，且年紀大，全身麻醉風險更高，經與麻醉科醫師會診，手術在一小時左右順利完成，經過一週住院休養，阿嬤昨天康復出院，暫以輪椅代步。

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