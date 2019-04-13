〈中部〉清境千人淨山 拾逾3千袋垃圾

2019-04-13

〔記者佟振國／南投報導〕由南投縣仁愛鄉清境觀光業者發起的「清淨台灣－仁愛行動」淨山活動昨天登場，全鄉有十四個部落、十五所學校及六個風景區共同響應，除了部落居民、學生，還號召各地環保志工二百人，總計上千人，規模、人數更勝去年，清出逾三千袋垃圾，盼還山林乾淨面貌。

仁愛鄉風景區多，尤其台十四甲線清境農場、合歡山一年吸引上百萬人次造訪，遊客亂丟垃圾危及高山生態環境，七年前清境觀光協會、退輔會清境農場、民宿業者發起淨山活動，獲得不錯回響，近年規模已擴及全鄉。

昨天淨山活動於上午七時開始，全鄉十六村有十四個部落、十五所學校、六個風景區，與清境同步淨山，主辦單位也以撿垃圾換食宿，號召各地二百名環保志工參與，總計上千人，淨山範圍涵蓋埔里、仁愛主要道路、產業道路，長度逾二百公里，甚至海拔三千公尺的合歡山區也有志工前往撿垃圾。

清境觀光協會表示，去年單日全鄉共撿拾二千三百袋垃圾，今年淨山範圍擴大、參與人數更多，加上各組競賽，撿拾逾三千袋垃圾。

有學童受訪時非常「森七七」，認為大家亂丟垃圾，把仁愛鄉清境及其他地方弄得那麼髒，希望大家不要亂丟垃圾，把垃圾帶下山。

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