〈中部〉花開6成 客家桐花祭今埔里登場

2019-04-13

〔記者佟振國／南投報導〕行政院客家委員會客家桐花祭系列活動，今天上午在南投縣埔里鎮登場，總統蔡英文將主持開幕式，隨著桐花盛開，縣府、公所也陸續於廿一、廿七日在牛耳及小埔社客家文化園區舉行桐花祭活動，邀請遊客共賞桐花似雪美景。

總統蔡英文主持開幕式

受暖冬少雨影響，今年桐花延遲開花，最近降雨、氣溫飆升，花況漸入佳境，埔里重要賞桐勝地牛耳藝術渡假村桐花已開六成，客委會全台桐花祭系列活動也由埔里率先登場，有謝天敬地祭祀、藝文表演、客庄慢食新市集、手作DIY等活動，還有排隊限量發送的桐花馬克杯。

27日小埔社也有桐花祭活動

除了客委會的場次，縣府、公所也分別於廿一日在牛耳藝術渡假村、廿七日在廣成里小埔社客家文化園區舉辦桐花祭活動，邀請遊客欣賞美麗桐花，在桐花樹下體驗客家美食，除了白色原味米苔目，還利用百香果、火龍果、芝麻、地瓜葉等四種蔬果，製成獨特的五行米苔目，冰涼解渴，現場還有彩色飯丸子DIY、客家桐花手工紙DIY、歌手曾仲瑋演唱客家流行音樂等活動。

另外，水保局今年度「農村四季遊」活動，推出小鎮漫遊，春季在埔里鎮舉辦「生命之歌︱跟著蝴蝶去旅行」活動，除了賞桐、賞蝶之外，結合水沙連休閒農業區，體驗優質農村特色與豐富農特產品。

水保局南投分局指出，去年活動透過與日月潭國家風景區管理處合作，遊客人數較前年同期四至六月平均成長廿七％，提升旅遊人次約十八萬人。

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