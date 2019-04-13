〈中部〉（上竹下敢）郊四媽被搬家？ 彰縣文化局：無關政黨

2019-04-13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台瘋媽祖，前彰化縣文化局長陳文彬則是在幫鹿港「郊行博物館」的「（上竹下敢）（台語發音kám）郊四媽」搬家；陳文彬質疑這是因為政黨輪替才讓媽祖被迫搬家，對此文化局強調，這是因為一年一約委外經營，去年合約已到期，和政黨因素完全無關。

推手前局長陳文彬質疑政黨輪替造成

陳文彬表示，就在全台灣都在迎媽祖之際，鹿港小鎮卻有一群長輩，趕在「媽祖生」之前，幫「（上竹下敢）郊四媽」從歷史建築鶴棲別墅搬到後車巷的老屋，令人感傷。

陳文彬指出，「郊行博物館」是他在文化局長任內主推的政策，鹿港能夠成為「二鹿」，就是靠著河港商貿而繁榮，也造就清代時期「八郊」的商業文化組成，鶴棲別墅是「八郊」當中的泉郊王家早期經營「金融信託業」所在地，因此，在鶴棲別墅設立「郊行博物館」，並邀請「八郊」中唯一還在運作的「（上竹下敢）郊金長益四媽會」進駐。

「郊行博物館」合約期滿 今年改不同主題

陳文彬強調，「郊行博物館」的精神不只是文物的展示，更希望透過郊行媽祖信仰的進駐，成為活的博物館，讓遊客來到鹿港，能夠更深刻認識郊行文化，無奈因政黨輪替必須搬離，未來，「郊行博物館」將從以前的官民合作，轉型為民間自主經營，讓郊行文化發揚光大！

文化局對此回應，鶴棲別墅二○一六年修復完成，因土地所有權人代表人授權縣府全權處理重建，並同意重建完成後無償提供十年使用權，因此，採取主題經營策略，以一年一標方式委外經營，二○一八年以「郊行博物館」為主題，由於合約已期滿，希望今年能以不同主題來展現鹿港特色。

文化局強調，這是很單純的合約期滿，完全與政黨無關！

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