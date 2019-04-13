〈中部〉《同在雲林縣、相距24公里》白沙屯媽進火鍋店 大甲媽福興宮過夜

2019-04-13

〔記者廖淑玲、蔡政珉／綜合報導〕白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」昨天從北港朝天宮回鑾，萬名信徒相送，期待明年再相會，晚間駐駕虎尾揚子高中對面野川堂火鍋店，讓店家喜出望外，預計今天清晨五點再出發；大甲媽祖昨天離開嘉義縣進入雲林縣境、並在西螺鎮過夜，「兩大天后」一前一後最終無緣在雲林碰面。

白沙屯媽昨凌晨朝天宮刈火後北返

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖鑾轎前天抵達雲林縣北港，昨天凌晨五點在朝天宮進行「刈火」儀式，拱天宮廟方指出，刈火儀式由朝天宮住持法師以宮內終年 不滅的光明燈，引燃金紙投入「萬年香火」爐中，誦念經文恭讀「吉祥文疏」，祈求聖母慈悲、庇祐植福，之後以火勺掏引聖火至白沙屯的「火缸」中送入「香擔」 ，待住持法師在「香擔」貼上封條後，一路上引回白沙屯不得熄滅。

中午駐駕客厝國小陪小朋友吃午餐

白沙屯媽祖南下徒步進香昨天從北港回鑾，在北港街頭，遇有行動不便坐輪椅的信徒鑽轎腳，抬轎勇腳即抬高神轎完成信徒心願。上午十一時許，經過元長鄉客厝國小前，原本媽祖鑾轎已過了大門，突然小朋友們齊喊「媽祖我愛你」，媽祖突然回頭駐駕國小陪小朋友吃午餐，由於是在雲林縣境首次進駐校園，眾人稱許是「最有人性ㄟ媽祖」，全程護轎的虎尾警分局長陳立祺與地方各界上香祭拜，社區民眾奔相走告到校上香。

大甲媽今凌晨起駕北上入彰化縣

另一方面，大甲媽祖鑾轎昨凌晨從嘉義奉天宮出發回鑾，一路往西螺前進，為避免搶轎，虎尾警分局副分局長龔昶銘、偵查隊長郭建宏率員一路護轎，沿途信眾扶老攜幼鑽轎腳，各宮廟熱情迎接，商家、住戶提供冰涼飲料、西瓜供香燈腳解渴，過程平順。

大甲媽祖昨天下午六點半過後，在西螺廣福宮休息，晚間八點駐駕西螺福興宮過夜，預計今天凌晨 二點起駕北上彰化。

備受全國信眾期待的「兩大天后」歷史性會面，在白沙屯媽祖駐駕虎尾、大甲媽祖在西螺福興宮過夜下，兩路人馬距離近廿四公里，終究緣慳一面。

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