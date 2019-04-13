〈中部〉《嘉義》啟動中榮嘉義分院長照大樓案 蘇揆加碼送車位

2019-04-13

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕行政院退輔會計畫投入六億九千二百二十四萬餘元在台中榮民總醫院嘉義分院興建長期照護大樓，新增二百七十四床長期照護能量，適逢嘉義分院納入榮民醫院體系屆滿六十週年，行政院長蘇貞昌昨天視察該院時送上大禮，不只當場宣布核定該計畫啟動，還加碼允諾補助地下停車場增加闢建一層經費，並請嘉義市政府協助興建案核發建照等行政流程，讓大樓儘早啟用，嘉惠長者。

退輔會斥資近7億 蘇貞昌允增闢停車場

蘇貞昌昨由立委李俊俋、退輔會主委邱國正、中榮院長許惠恒及嘉義分院院長李世強等人陪同視察長照大樓預定基地，嘉義市長黃敏惠因出席議會臨時會，指派市府秘書柳明宏參加。李俊俋表示，他協助嘉義分院爭取這筆預算，將邀市府討論以專案方式處理興建案，讓工程儘快完工，柳明宏允諾把意見帶回市府討論。

新增274床長照能量 蘇要求儘早動工

李世強簡報指出，嘉義分院現有二百七十四床護理之家，新建長照大樓設計地下一層、地上四層建築，總樓地板面積一萬七千○七平方公尺，將再增加二百七十四床長期照護能量、療癒花園及失能失智照護專區，預計一百一十年四月動工，一百一十二年七月完工，以符合嘉義地區人口老化照護需求，讓雲嘉南民眾獲可近性、即時性長照系統支持與協助。

蘇貞昌當場指示，還要等兩年後才動工，時間漫長，期待快一點，並加碼允諾補助地下停車場增加闢建一層經費。邱國正隨後說，將協調和溝通整個工程流程，提早至一○九年動工。

允諾補助嘉縣活動中心、道路改善經費

此外，蘇貞昌昨天還前往嘉縣鹿草鄉三角村活動中心訪視社區關懷據點老人食堂，縣長翁章梁趁機爭取全縣村里活動中心所需修繕經費一億七千九百萬元，及全縣村里道路需立即改善者經費兩億五千萬元，共四億二千九百萬元，蘇揆允諾全額補助。

翁章梁說，嘉縣現有社區活動中心兩百六十五座，其中九十七座有合法建照，但屋齡逾三十年有七十三座，普遍老舊破損、缺乏長者友善空間、廚房設備簡陋等，難以提供完善服務；全縣村里道路急需改善者有一千五百七十五條，其中路況極差需立即改善有五十條。

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