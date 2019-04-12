〈南部〉保生盃週日健走 週六音樂節先開唱

2019-04-12

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康保生宮與新化保生大帝廟攜手舉辦「保生盃」健走邁入第五年，已成為永康、新化每年三月的一大盛事，今年將於本月十四日舉行，除吸引四千名信眾報名參加，廟方十三日將舉辦「飽聲音樂節」，邀集地方樂團參與，希望透過音樂的方式，讓更多年輕人可以認識宗教信仰的文化。

永康保生宮主委林炎森表示，農曆三月十五日（國曆四月十九日）為保生大帝聖誕，今年祭典前廟方安排一系列文化祭典活動，除每年都有大批信眾響應全長約八公里的保生盃健走活動外，還有園遊會、摸彩活動等，相當精彩。

三樂團、四組饒舌團體演出

林炎森提到，今年特地邀請三組樂團包含隨性樂團、脆弱少女組、雷擊，以及榕幫、庫克街、國蛋、柯蕭等四組饒舌團體，在十三日下午三點至晚上十點帶來精彩的演出，希望跳脫傳統，以音樂節的方式，帶動年輕人認識宗教信仰的文化，注入不同的活力。

盼帶動年輕人認識宗教文化

新化保生大帝廟主委、市議員林志聰表示，保生盃健走活動邁入第五屆，逐漸累積知名度，以往民間信仰「三月迎媽祖」，期盼未來台南永康、新化可成為「三月瘋保生大帝公」，宗教文化不僅是抬神轎，也可以是正當、健康的文化活動。

保生盃健走活動從永康保生宮到新化保生大帝廟，全程八公里，十四日上午五點卅分集合，六點出發，報名費兩百元，還贈送紀念Ｔ恤、毛巾及園遊會六十元餐券、禮品一份等，還可參加摸彩活動，將近三百份的禮品，最大獎為現金八千八百八十八元紅包，讓報名者都相當期待。

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