〈南部〉大湖案受阻 林義守質疑有內幕

2019-04-12

〔記者蘇福男／高雄報導〕義联集團「大湖工商綜合區開發案」遭高雄市政府提報變更回復為農業區，並經內政部都委會通過，百億工商綜合區變成農地，義联集團創辦人林義守昨召開記者會反擊，指該開發案可創造一萬多個工作機會，已捐贈三十％土地（約三公頃）成為國有，如今開發案受阻，不想再重新提案送審，他不解政府是否針對義联集團而來，也不知政府是否刻意卡住高雄就業機會、高雄產值。

都發局︰逾期開發 執照失效

高市都發局表示，該案是一九九七年取得開發許可，應在二○○一年完成，但當時的業主新瑞都無力續建，並積欠板信商銀鉅額資金，之後由板信資產公司承接。去年義联集團以八億餘元取得，全案因逾期開發導致建照、雜項執照都失效，依法應恢復為原來的農業區。

林義守反擊說，板信商銀承接時，經濟部、內政部和高雄市府都認為開發許可持續有效，義联集團才會購入，內政部都委會去年二月六日的會議紀錄，要求「開發人提出詳細的開發案，並請市府與新的開發人協商」，怎知市府沒有來協商，就在元月廿二日送上去說這塊地要恢復為農地，而內政部三月十九日就審查通過，速度之快，令人難以理解。

都發局指出，考量當前工業發展與產業用地需求，建議義联集團也可依「產業創新條例」規定申設產業園區；歡迎各企業投資高雄，將積極協助土地變更事宜。

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