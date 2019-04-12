〈南部〉高市議會答詢 張雲鵬：慶富核貸是失敗放款案

2019-04-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄銀行董事長張雲鵬昨天前往市議會備詢，針對議員質詢高雄銀行核貸給慶富集團的缺失，他強調不是弊案，是失敗的放款案。

公股行庫高層大風吹，高銀董事長張雲鵬發布接任華南金董事長，但高雄市長韓國瑜有意見，經協調後，張雲鵬答應四月廿五日赴議會進行慶富案專案報告後，廿六日再前往華南金報到。

張雲鵬昨天前往議會財經部門備詢，市議員李雅靜質疑高銀核貸慶富是不是弊案？張雲鵬強調，客觀來說不是弊案，是失敗的放款案，問題在於「徵信做得不夠確實」，遭金管會以作業有疏失裁罰八百萬元。

張雲鵬說，慶富案拖欠高銀款項十一．九億元，扣除擔保品抵銷四億餘元，剩下七．六二億元呆帳，已於二○一七年底、二○一八年一月分兩次打銷呆帳。

李雅靜詢問，慶富案後，高銀有什麼具體作為？張雲鵬回答說，內部進行大幅度改善、專案放款加緊審核，懲處人員包括總經理王進安、授信管理處處長、二位分行經理。

張雲鵬表示，高銀與慶富從一九九二年往來，較集中在二○一三、一四年，在獵雷艦標案中，高銀只為慶富做履約金保證，未核貸其他款項，與後來九家銀行聯貸案也沒關聯，高銀於獵雷艦案並無損失。

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