〈南部〉救市庫 高市財政局長提減少非法定社福

2019-04-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市負債引起議員憂慮，要求市府拿出具體做法，財政局長李樑堅昨早在議會財經部門質詢時表示，避免掉落財政懸崖，已向市長韓國瑜報告，除控管人事支出，還要檢討及忍痛減少非法定社福支出。

議員︰貿然實施恐引起民眾反彈

但對於李樑堅要檢討非法定社福支出，包括陳致中等議員認為應該要多考量，貿然實施可能引起民眾反彈。

財局新聞稿︰須考量優先順序

財政局昨天傍晚突然發布新聞稿，強調李樑堅是答覆議員，在高雄市財政困難下，市府應著重開源節流，並提出多項可研議措施，例如人事費控管、非法定社福支出、市有土地活化開發，及爭取中央補助等；但也說明必須考量其優先順序，及照顧弱勢者。

市庫負債 議員爆民間版多501億

高雄市債務究竟多少？根據官方版，截至今年二月底，一年期以上受限債務（指受公債法規範之非營業基金非自償性借款）總額二四一六．○七 億元，若將受限與非受限債務（包含非營業基金之自償性借款）總額算進去，則為三○四一．三六億元。但議員郭建盟昨在議會爆料，指民間版債務比官版還多出五○一 億元 ，達三五四二．○四億元。

郭建盟指出，高雄市將在二○二四年面臨財政嚴苛考驗，包括鐵路地下化經費一二二億元及前瞻計畫捷運黃線預算、捷運岡山路竹延伸線等自籌款二三四億元，都將加深高雄財政艱困；他建議市府力行財政透明自律方案、提出十年財政收支計畫及基本維持收支平衡待辦事項建議書，穩定高雄財政。

議員黃柏霖強調，不贊成市府繼續賒借，不然光利息就把財政拖垮，可以朝資產活化方向籌措財源。

人事、非法定社福支出均冠六都

對此，李樑堅表示，很憂心高雄財政問題，他不諱言高雄市人事費占預算比達五十一．八％，居六都之冠，每年支出約六百億元，還有非法定社福年支出卅七億元，也是六都最高，都是很大的財政負擔。

李樑堅說，開源部分，持續向中央爭取統籌分配款、爭取營業稅從四十％調高到五十％；節流部分，教育局的人事費最高，已與教育局長溝通，希望併校減班。

李樑堅指出，他已向市長韓國瑜報告，非法定社福也應該檢討，該忍痛減就要減。他舉例說，六十五歲以上長者健保費（已排富）由市府繳納，每年約十七億元，如果不檢討非法定社福支出，未來要應付公共建設有困難。

所謂非法定社福支出，包括老人重陽敬老金津貼、婦女生育補助、育兒津貼、敬老愛心卡補助等。

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