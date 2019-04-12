〈南部〉《屏東》劃設國土計畫 三地門盼主導

2019-04-12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「縣市國土計畫」預計明年四月公告實施，屏東縣三地門鄉公所昨天率領部落領袖高喊「劃設國土計畫，原鄉族人決定！」，要求將原住民族土地的規劃權交還原住民族。

三地門鄉長Cemelesai表示，早年土地劃設未做長遠規劃與考量，導致與現況使用不符，造成部落居住空間不足，阻礙經濟發展。

Cemelesai說，南部、東部及離島的計畫將於今年十月底前送審，三地門鄉率先發聲，希望劃設過程納入族人聲音，「因為原住民族會比任何人更珍惜自己的生存空間。」，建議循泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落方式，作為南部原住民族特定區域計畫示範區。

三地門鄉公所指出，原住民人口數二十九萬六千多人、約九萬八百戶，以每戶房屋建築基地面積三百三十平方公尺推算，合理建築用地需求約兩千九百九十六公頃，但目前僅達合理建築用地需求的一半，明顯不敷使用。

屏東縣政府地政處長李吉弘表示，為尊重原住民族土地利用方式及生活型態，劃設過程會尊重部落意見，並整合現行法令限制，協助族人尋求土地合法使用。

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