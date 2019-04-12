〈南部〉老屋挽面展新貌 台東再爭2億續推

2019-04-12

〔記者張存薇／台東報導〕推動城市新美學，台東縣政府推動「老屋挽面」計畫，共有一百七十戶臨街廿年以上建築加入，縣長饒慶鈴昨天視察光明路店家改善成果。她指出，今年亦提出兩年兩億八百萬元需求，將爭取花東永續發展基金補助，持續推動美化。

縣長視察光明路街屋立面更新

饒慶鈴昨天在建設處長吳慶榮陪同下，視察台東市光明路改善現況。吳慶榮說明，二○一六年尼伯特強颱以十七級強風侵襲，台東市多處建築外觀毀損，為推動災後建築物及形塑城市整體景觀，爭取花東基金補助，以台東市光明路、新生路為主要的街屋立面更新示範區，每件最高補助工程費八十％、補助上限單戶卅萬元、三棟連戶可達四十萬元，共核定一百七十戶，總經費五七一二萬元。另補助斜屋頂設置，每件補助上限十五萬元，核定廿二案、經費三百卅萬元。

已向花東永續發展基金提需求

立面更新改善包括，違章遮雨棚拆除、外掛管線的清線及管路遷移與遮蔽、防水及毀損部分修補，室外機遷移，也可能用木框等修飾隱藏，經專業團隊現勘、討論、整體意象定調及施 工等，參與的老建築逐漸展現清爽新風貌。

饒慶鈴說，因為民眾申請踴躍，有的老店因此增加來客率、提升土地價值，今年縣府將持續推動，已向花東永續發展基金提出年兩億八百萬元預算需求，預計每年補助兩百五十戶改善立面；至於斜屋頂計畫兩年總預算一二六五萬元，預計每年補助卅案。

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