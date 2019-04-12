〈南部〉《屏東》繩索、D字環套活體珊瑚 小琉球潛界批低能

2019-04-12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕臉書粉專「靠北潛水」PO出小琉球美人洞海域被潛水者以繩索和D字環「打樁」在石珊瑚的畫面，當地潛水員研判是貪圖方便的自由潛水客所設，引來撻伐，直批打樁者「水準低落」。

疑自由潛水客定位「打樁」所為

小琉球在地潛水人員指出，自由潛水客習慣找地方繫繩，類似「打樁」概念，讓浮球浮於海面定位，但會尋找堅固的岩盤，不會隨便套在活體珊瑚之上，照片中的活體珊瑚柔軟並不堅固，浪大就很有可能連根刮起活體瑚珊，不僅失去定位、更破壞海底生態，這種「兩敗俱傷」的手法，不是經驗不足、就是貪圖方便，是不良示範。

拙劣的手法引來潛水界撻伐，有人留言批評「真的是王八蛋」、「低能到令人火大」、「珊瑚、石頭傻傻分不清楚」，認為不該在珊瑚上留下東西。

依法可處50萬元以下罰鍰

觀光局大鵬灣國家風景區管理處回應，此案適用「發展觀光條例」，並損壞屬「野生動物保育法」所管的珊瑚，已請當地管理站尋找並約談行為人，將協助指證供目的事業主管機關開罰。依「發展觀光條例」規定，損壞風景特定區自然資源者，得處五十萬元以下罰鍰，並要回復原狀或償還修復費用。

當地潛水界呼籲，小琉球好不容易復育迎來海龜回流，要避免類似破壞海底生態行為一再發生，交通部觀光局及屏東縣政府等單位，都應該要硬起來執法。

屏東海域近年以墾丁海域的珊瑚、珊瑚礁及硨磲貝遭人盜採最猖獗，從二○一四年至今不斷發生，其中又以二○一五年兩男盜採二四二株活珊瑚最為「兇殘」，小琉球海域則以騷擾海龜案件為最大宗。

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