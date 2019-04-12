〈南部〉去年紅害14天 創5年來最低

2019-04-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市秋冬季節空氣品質不佳飽受市民詬病，南市環保局表示，台南空品已逐年改善中，從環保署監測數據證明，二○一八年空氣品質指標（AQI）發生紅害為十四天，較二○一四年的卅六天減少廿二天，紅害日數創下五年來最低。

環保局表示，台南去年紅害日數不僅創下五年來最低，PM2.5濃度同樣下降，二○一四年PM2.5年平均濃度卅．二μg/m3，二○一八年為廿二．九μg/m3，改善率達廿四％，顯示南市空氣品質改善確有明顯具體成效。

市府整合18局處 改善污染源

根據環保署數據顯示，二○一四年紅害天數為卅六天，二○一五年卅二天，二○一六年卅七天，二○一七年十五天，二○一八年則降為十四天，天數為南市近五年來最低。至於今年一至三月PM2.5年平均濃度卅二μg/m3，比二○一五年同期的卅九．一μg/m3，也呈現逐年降低中。

環保局說，空氣污染具跨境、地形與氣象條件影響，秋冬季節本市位處背風側，擴散條件相對較中北部差，污染物容易累積在南市。為確實改善空氣品質，台南市首創全國第一個整合十八個局處力量，推動「亮麗晴空計畫」，嚴格管制本地空氣污染源，削減懸浮微粒的城市，空氣品質也持續改善中。

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