〈南部〉高鐵橋下側車道 林佳龍允加速推動

2019-04-12

〔記者王涵平／新營報導〕交通部長林佳龍昨會勘台南交通建設時，針對地方長期爭取的台卅七線高鐵橋下側車道等工程，強調全力配合加速推動。

林佳龍由立委葉宜津等人陪同前往後壁、新營等地實地會勘，並聽取相關單位簡報工程進度，地方民眾踴躍到場關心、發聲爭取，葉宜津指出，台卅七線是沿高鐵兩側闢建之道路，高鐵嘉義站往北到雲林的側車道早就通車，但往南卻到鹿草就中止，十幾年來，台南鄉親都期盼能延伸到新營區，方便溪北地區民眾往返高鐵站。

可行性評估下月完成

公路總局報告指出，台卅七線工程需要跨越台八十二線、八掌溪、中山高、台鐵等層層障礙，困難度很高，總經費高達八十．八億元，可行性評估會在下月完成，整體工程期程約需九年，前五年包括環境影響評估、規劃設計、土地徵收等，後四年進行施工建設。

整體工程期程需9年

林佳龍表示，台卅七線側車道是立委葉宜津一手催生，也積極爭取平交道高架、新營後火車站等工程，將會配合地方加速推動。

林佳龍會勘全國最危險的新營東山路平交道與義士路平交道時，葉宜津說，東山路平交道離新營火車站不到二百公尺，台鐵列車頻繁，除上下班時段，平交道兩邊車流嚴重回堵，也影響救護車搶救病患時效。奇美醫院旁義士路平交道也是類似狀況。

新營至柳營鐵路高架化

南市交通局指出，新營至柳營鐵路高架化計畫，目前有提出兩項方案，市府已完成可行性評估，就全線高架化之土地開發方式、財務與經濟效益相關適法性內容作更精確評估，預定月底可送交通部審查。

林佳龍：交通部原則支持

林佳龍表示，交通部原則支持新營鐵路高架化工程，待市府將評估案送部，會全力配合推動，希望藉由這項高架化工程加速都市縫合、都市發展。鐵路交通建設算是全國性的大型建設，有全盤考量的必要，但鐵路高架化除了解決交通問題外，也能為都會區帶來很大的經濟效益，會盡力協助、幫忙地方。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/