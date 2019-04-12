〈台北都會〉「冷秘」型便秘 中醫：水果別多吃

2019-04-12

〔記者蔡思培／台北報導〕現代人常因職業久坐、少運動、工作壓力、飲食偏差等原因，出現便秘問題。中醫師表示，便秘有四種，不同類型的日常飲食，注意事項也會有所不同。由於水果屬性多偏涼，「冷秘」型便秘的人吃多反而會加重便秘。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科蔡佩怡醫師表示，便秘於中醫證型常見有四種：腸實熱型便秘屬於「熱秘」、肝脾氣滯便秘屬「氣秘」、脾腎陽虛便秘屬「冷秘」、血虛陰虧便秘則屬「虛秘」。如果便秘不該一味補充蔬菜、水果等高膳食纖維食物，水果屬性多偏涼，「冷秘」型便秘的人吃多反而會加重便秘。

蔡佩怡表示，「熱秘」者的大便較乾、是羊屎便，常見族群是喜歡吃烤的、炸的、辣的食物的年輕人。「氣秘」者則容易是大腸激躁症病例，或因壓力大、忙碌、容易緊張造成，有便意卻大不出來。「冷秘」較容易受長期吃素、沒吃肉類食物影響，患者沒有便意，就算很用力、蹲很久也上不出來。「虛秘」族群多偏老人家，造成原因是飲食過於清淡、油脂不夠，大出來的便很乾，患者通常外型乾乾瘦瘦、容易口渴。蔡佩怡說，四種便秘的症狀有可能重複，因此建議民眾還是可以進一步就醫檢查。

不同便秘中醫證型，日常飲食注意事項也不同，「熱秘」可以多吃蔬果、多喝水，避免烤、炸、辣等過於溫燥食物。「氣秘」應該少吃豆類、糯米製品等不易消化食物。「冷秘」則可以避免生冷食物，並在飲食酌加蔥、薑、蒜等辛香料暖暖腸胃。「虛秘」則要避免生冷及溫燥食物，可多食黑芝麻、黑木耳、櫻桃等滋陰補血食材。

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