〈台北都會〉賞螢季來了 北市府系列活動來找火金姑

2019-04-12

〔記者楊心慧／台北報導〕近年來生態保育意識增強，政府推廣螢火蟲棲地保育，如今進入螢火蟲成蟲活躍的季節，民眾可在台北市大安森林公園、木柵萃湖公園、榮星花園公園、文山區指南溪、北投區水車寮步道、內湖大溝溪溪畔步道等地找到螢火蟲身影，市府也規劃螢火蟲季系列活動，盼民眾了解螢火蟲、重視保育觀念，共同保護生態棲地。

大安森林公園、榮星花園都看得到

螢火蟲對生活環境相當講究，棲息地並不多，近年來生態保育意識增強，台北市已有不少地方出現螢火蟲蹤影，像是使用生態工法成功復育螢火蟲的大安森林公園、擁有天然環境的榮星花園公園、可見紅胸黑翅螢飛舞的士林翠山步道、附近水質乾淨的內湖大溝溪溪畔步道、以海芋花田聞名的北投區水車寮步道、溪水清澈的文山區指南溪等，目前皆可看到螢火蟲飛舞閃爍的景象。

動物園螢火蟲體驗營 週日先開跑

台北市動物園的「二○一九年戀戀火金姑體驗營」率先在週日（十四日）開跑，民眾可近距離觀察保育員飼養的螢火蟲。台北市工務局公園處將在四月廿一日舉辦蔬食無痕野餐日、四月廿七日下午四時則有螢火蟲音樂會。

文山區指南溪 賞螢生態導覽

大地處於文山區指南溪，分別在四月廿七日、五月四日的晚上六時卅分到八時卅分各安排一場賞螢生態導覽，四月十七日早上十時開放上網報名。

台北市動保處在五月四日舉辦「夜光精靈︱螢火蟲 探訪舊庄國小夜螢」活動，邀請昆蟲專家帶領民眾去舊庄國小找螢火蟲，解說螢火蟲的成長史，但報名已額滿；大安森林公園、木柵公園、榮星花園公園在五月五日前會安排解說導覽，詳情可至https://reurl.cc/DOgYR查詢。

動保處提醒，民眾賞螢時應盡量穿著長褲與長袖上衣，不要使用手電筒及閃光燈照相，才能避免干擾螢火蟲。

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