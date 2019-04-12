〈台北都會〉食策會︰參與招標皆符合規定

2019-04-12

〔記者楊雅民／台北報導〕食策會表示，食策會是由味全公司等四十四家業者共同籌組成立，目的在於結合食品產業供應鏈能量，以共同策進台灣食品產業之安全衛生及經營管理之健全發展為宗旨，是一公益之非營利組織，並非由個人或單一企業設立而成，該會表示，參與北市餐飲升級計畫標案，均符合招標公告評選須知之規定。

食策會第一屆董事長是魏應充先生，但早於一○三年十月二十八日即退出該會董監事會，並未再參與，現任董事長為黑松公司董事長張斌堂，董監事成員共計十六位，組成比率四十三％為食品業者、六％為通路業者、二十五％為學者、十二％為律師以及十二％為公益團體主管。

對於北市議員李柏毅質疑食策會員工僅十四人，如此小規模的公司，如何承包耗費大量人力的五百萬北市餐飲升級計畫標案，該會表示，參與標案符合招標公告評選須知之規定。

且該會為非營利組織之財團法人，並非以會員成立之社團法人，並無會員可以圖利，業務推動以及計畫執行上皆依據宗旨與使命，立場極具超然，能在固定領域上代表其公益性及公正性。

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