〈台北都會〉食策會「14人做16標案」 柯文哲也覺得怪

2019-04-12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員李柏毅昨於議會質詢指出，頂新集團董事長魏應充成立的台灣食品產業策進會（簡稱食策會），儘管魏已卸任董事長，但食策會員工僅十四人，卻得標須耗費大量人力的五百萬標金北市餐飲升級計畫案，令人擔心食安。北市參議、衛生局科長王明理指出，食策會在全國同時有十六個標案在進行，會去思考執行標案的能力；台北市長柯文哲聽聞後說，「有點怪怪的」，允諾進行調查。

得標500萬標金北市餐飲升級計畫案

王明理表示，該標案確實要花費大量人力、物力，會去思考現有行政人員是否有執行標案的能力，但強調標案過程全程錄音錄影，政風單位派員到場監辦，絕無圖利廠商。

食策會由頂新集團魏應充成立

據李柏毅辦公室提供的資料，食策會得標十六個標案，北市有兩案、新北市一案，其餘皆是衛福部標案。李柏毅指出，六年前爆發頂新黑心油的食安風暴，魏應充因輿論壓力辭去GMP協會理事長，但隨即接任食策會董事長一職，而現任食策會董事長為當時GMP協會常務理事，食策會執行長也跟當時GMP協會秘書長是同一人，顯見食策會與魏的關係深厚。

該標案 過去2年耗費2萬人力

李柏毅說，台北市重要食安標案「一○八年度餐飲升級計畫」，標案金額五百萬元，最後由員工僅十四人的食策會得標，但該標案過去兩年執行耗費兩萬人次的人力，且該標案明訂不得轉包，他擔心食策會得標反而讓北市食安沉淪，更懷疑食策會沒有足夠人力執行該標案。

衛局︰評選會 錄音錄影高規格

李柏毅質疑，人力、物力不足的食策會，怎麼會標出去？王明理說，該案當時召開評選會，全程錄音錄影，用高規格監辦，政風單位也有派人參加，當時七名評選委員，包括四位府外、三位府內委員，評選結果以些微差距，食策會得標。

但李說，當廠商有疑慮時可否流標，流標是否為選項之一？王說，是選項之一。李追問為何堅持標出去、有無查證過？市長這合理嗎？柯表示，這要查證，應該要有實際查證的作業能力；王則表示，衛生局是委員之一，不能主導。

李柏毅認為，該標案應該讓其流標，食策會包括頂新的魏應充，怎麼讓市民安心、放心，柯也附和的說，「奇怪，這家公司怪怪的，怎麼可以標得到。」

柯︰請衛生局調查清楚再報告

柯強調，專業問題還是專業解決，表示「我們會去查，這有點怪怪的」，轉身向衛生局長黃世傑交代，「調查清楚再到市長室報告」。黃說，調查後會跟市長報告。

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