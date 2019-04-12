〈台北都會〉待轉區變待撞區 險象環生

2019-04-12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區尖山路、中正二路與中正三路交叉路口，經常有大型車輛往返，每到尖峰時間車流量大，導致機車騎士在路口處的等待區險象環生；無獨有偶，中和區橋和路口的機車待轉區劃設在中山路二段上，凸出於車道，影響中山路車流外，讓待轉區成為「待撞區」，議員要求交通局能重新規劃。

新北市議員林金結表示，鶯歌區的尖山路、中正二路與中正三路是往返鶯歌、桃園市的重要道路，因為捷運三鶯線、新北市立美術館都在施工中，加上工廠林立，經常有大型卡車行駛，先前就已發現待轉區危險的問題。

另一方面，位在中和區橋和路與中山路二段同樣是交通要道，但是橋和路的機車待轉區凸出於中山路二段上，新北市議員張維倩表示，這樣的劃設讓機車族暴露於危險。

新北市交通局交通管制工程科長李友欽表示，經過評估後，鶯歌區路段將機車等待區退後，讓機車族在等待時不再提心弔膽。至於中和區的部分，評估後必須將斑馬線退縮三到四公尺，機車待轉區才能退後。

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