〈台北都會〉中和路拓寬施工塞爆 林右昌：將提前完工

2019-04-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山區重要幹道中和路正進行拓寬工程，九日全面刨鋪，交通幾乎癱瘓，有民眾平時返家只要十五分鐘，卻花一個多小時才回到家，還有人塞在高速公路交流道車陣中動彈不得，人人怨聲載道。基隆市長林右昌昨天下午現勘，市府表示有要求廠商檢討改進，林右昌則表示工程進度超前，將提前完工讓居民有更佳的通行環境。

多一線道 工程進度超前

基隆中山區中和路沿線大型社區林立，人口日漸密集，僅靠二線道的中和路聯外，尖峰時段車流量無法負荷，市府去年進行道路拓寬為三車道，希望能紓解車潮。

解決交通瓶頸 通學更安全

林右昌指出，他上任之前地方居民及民意代表就一再建議要拓寬中和路，但因為用地經費問題延宕至今，現在工程已經大致完成，不但多了一線道，並改善路燈照明、周邊停車空間、公車候車亭、電線桿下地等，相信可以有效紓解周邊大型社區的交通需求，尤其是解決中和國小附近的交通瓶頸，讓學童上下學更加安全。

議員盼取締違停 避免壅塞

中山區市議員張秉鈞表示，中和路長期存在交通壅塞的問題，違停更影響車流，希望警方加強取締，避免違停造成交通壅塞。

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