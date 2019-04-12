〈台北都會〉基隆公幼招生 首度可線上報名

2019-04-12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕家長最關心的公幼報名，今年家長不用再排隊了，可以在「基隆市公立幼兒園線上招生系統」線上報名，還有即時揭示系統讓家長可以掌握各校登記情況，隨時更換以增加錄取機會，四月廿二日至廿六日開放公私立幼兒園讓家長參觀。

基隆市教育處副處長陳淑貞說，每年公幼招生登記家長都大排長龍，今年開放網路報名，但必須在四月廿六日前設籍基隆市，學齡滿二歲至未滿六歲的幼兒，才可使用「基隆市公立幼兒園線上招生系統（https://parents.kl.edu.tw）」線上報名。

至於有「優先入園資格」的幼兒，包含經鑑輔會通過的身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等六類，以及每班五名第二順位優先的輕度身心障礙者子女、父或母一方原屬國為外國籍之幼兒、育有三胎以上家庭的幼兒，因須審查證明文件，還是要到幼兒園現場登記。

今年公幼登記日期為五月四日上午九點開始（現場登記至下午三點），至五月五日中午；登記名額超過核定名額，將在五月五日下午一點半統一線上抽籤，家長可利用即時揭示系統（https://show.kl.edu.tw），了解各幼兒園登記情形，可隨時更換登記幼兒園，增加錄取機會，抽籤也會公布在即時揭示系統。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/