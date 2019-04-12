〈台北都會〉新北公幼報名、抽籤非假日 上班族家長怨

2019-04-12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府日前公告今年公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章，增加網路報名，但家長發現，登記及抽籤日改為平日，讓上班族家長很困擾，新北市議員何博文服務處接到很多家長反映，希望市府調整登記及抽籤時間。不過教育局副局長黃靜怡表示，今年試辦網路及現場報名雙軌，讓家長更便利，會視今年辦理情形檢討精進。

市議員請命 盼市府修正時間

何博文說，市長侯友宜強調安居樂業，要求便民行政，但這次攸關小孩、家長的權益變更，卻讓家長抱怨連連，如何能有安居樂業的幸福感；他呼籲市府儘快修正報名及抽籤時間，方便家長報名，也讓幼兒安心就學。

教局：網路、現場報名 更便利

教育局副局長黃靜怡表示，今年試辦網路及現場報名雙軌，報名時間從四小時延長至四十九小時，節省家長奔波及現場排隊的等待時間。

各園所將抽籤過程錄影 供查閱

黃靜怡指出，抽籤秉持公平、公正、公開原則辦理，雖平日辦理，也會要求各園所將抽籤過程錄影，供家長查閱。會視今年辦理情形，檢討精進，讓家長更便利。

幼兒園招生今年首度增加網路報名，報名及抽籤時間從假日改成平日，優先入園網路報名是五月廿日上午九點到五月廿一日晚上七點；現場報名是五月廿二日上午八點到晚上七點、五月廿三日上午八點到中午十二點，廿三日下午兩點抽籤。

一般入園網路報名是五月廿八日上午九點到五月廿九日晚上七點；現場報名是五月卅日上午八點到晚上七點、五月卅一日上午八點到中午十二點，卅一日下午兩點進行抽籤。

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