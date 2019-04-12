〈北部〉宜蘭蘇海歡慶60歲 回舊校區辦成年禮

2019-04-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國立蘇澳海事水產學校（簡稱蘇海）創校六十週年系列活動，昨天下午校方安排全校師生，從學校健行回已被改建為蘇澳軍港的舊校區，舉辦成年禮，象徵承先啟後以及飲水思源。

蘇海成立於一九六○年，最早設校位置在北方澳，就是現在蘇澳軍港位置；一九七一年配合海軍「龍淵計畫」建設蘇澳軍港，學校在一九七四年遷移至現今蘇澳鎮聖湖社區現址。

今年為蘇海六十週年校慶，校方自三月起舉辦系列活動，包括老照片畢業紀念冊展、合唱比賽、海洋文化講座等，昨天慶祝大會，各界傑出校友雲集，包含前宜蘭縣議會議長陳文昌、宜蘭市民代表會主席林智勇等人。

校長洪重賢說，蘇海創校以來，培育多名社會傑出人士，四十多年前配合海軍建設遷校，但舊校區仍承載老校友過去成長的記憶。

為緬懷過去校園，蘇海全校師生約七百人，昨從學校步行至舊校區，同時在舊校區舉辦成年禮儀式。校方指出，蘇海走過一甲子，希望藉由傳承新舊校區一脈相連的歷史，象徵承先啟後，鼓勵同學飲水思源。

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