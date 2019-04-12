〈北部〉宜蘭內埤海灘公告 撤下死亡人數警示

2019-04-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕觀光局東北角風景區管理處，在南方澳內埤海灘設立溺水件數及死亡人數告示牌，近日告示牌被悄悄換成一般政策公告，未見死亡人數警示，民眾質疑是否死亡人數太「驚悚」？才將告示撤下；東北角風管處解釋，因有政策公告張貼需求，考量當地無多餘空間可設告示牌，才將死亡人數撤下更換，並無其他考量。

南方澳內埤海灘又名「情人灣」，為宜蘭著名海域景點，但外海深藏暗溝，容易形成反捲流，每年都有遊客下海戲水，不幸喪命的憾事發生。為提高民眾警覺，東北角風管處在岸邊設立多支告示牌，提醒海域沙灘暗藏的危機，還公告近五年內埤海灘有七件溺水事件，造成七人身亡，用嚴肅方式讓遊客有所警惕。

南方澳民眾近日發現，原本的告示牌被換上「水域遊憩活動限制事項」公告，內容僅提醒內埤海灘可從事的遊憩項目與範圍，未再有溺水件數及死亡人數。江姓民眾直言，告示牌放上死亡人數雖然較驚悚，但警惕效果明顯，換上一般政策公告，恐讓民眾失去警覺性。

對此，東北角風管處解釋，「水域遊憩活動限制事項」今年公告生效，為讓民眾了解公告範圍及內容，加上海灘不適合再增加告示牌，才會將溺水件數、死亡人數撤下，換上新的公告內容，並無其他考量，新增公告也有提醒水域遊憩注意事項，仍有警示作用。

南方澳商圈發展協會總幹事廖大瑋則說，雖然曾有遊客見到告示牌直呼「內埤怎麼死這麼多人」，台灣各水域都曾發生過溺水意外，不公告只是粉飾太平，告示牌除了警示，也應告知海域危險狀況，提醒遊客注意。

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