〈北部〉前任轉戰鄉長 花蓮壽豐、光豐農會新聘總幹事

2019-04-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉、光豐地區農會由於前任總幹事換跑道，去年十一月分別當選鄉長後，花蓮縣府辦理本屆第二次遴聘總幹事候聘登記，兩家農會都是同額登記，昨同步召開臨時理事會投票，囊括全部九席理事投票通過，壽豐鄉農會由前秘書黃啟祥獲聘新任總幹事，光豐地區農會由前推廣部主任張明發獲聘。

前光豐地區農會總幹事林清水、前壽豐鄉農會總幹事曾淑懿都是農委會評定的「績優總幹事」，二○一七年獲理事會投票遴聘連任，其中林清水是連任七屆總幹事，曾淑懿是連任五屆總幹事，二人都因將屆齡退休，去年分別轉戰光復鄉長、壽豐鄉長選舉，十一月獲得高票當選。

同額登記 獲全部理事投票支持

二位總幹事出缺，花蓮縣府農業處去年底公告兩家農會一○六屆次第二次遴聘農會總幹事候聘人登記，張明發、黃啟祥都是同額登記；經過農委會資格審查及面試合格，光豐地區農會、壽豐鄉農會昨天同步召開理事會，進行總幹事遴聘案的表決，兩位候聘總幹事都包辦理事會全部九票，順利獲聘。

壽豐黃啟祥 首戰行銷西瓜

壽豐鄉農會新任總幹事黃啟祥說，接任總幹事後第一個大任務就是行銷下個月即將上市的壽豐「果豔西瓜」品牌，今年木瓜溪、花蓮溪河床栽種面積五百公頃，由於過去一期西瓜多是大瓜，動輒重達卅台斤，都會小家庭冰箱塞不下，今年輔導一期西瓜栽培小瓜品種，將以「花姑娘」品牌上市並舉辦促銷活動。

光豐張明發 協助尋找通路

光豐地區農會新任總幹事張明發說，光豐地區農會在前總幹事帶領下，包括信用部、超市、阿漾咕咕肉品加工廠的業務都穩定發展，前年、去年經營績效，均達到了最高的薪點。

他說，未來除了協助農民尋求更多的農產品通路，並爭取更好的農產品價格外，也會主動協助農民解決問題、加強對農民的照顧。

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