〈北部〉新竹桐花祭 東安古橋賞光雕

2019-04-12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「新竹遶桐花」新竹縣客家桐花祭，二十日將在關西鎮東安古橋開幕，縣長楊文科昨天表示，會在有八十多年歷史的東安古橋演出夜間光雕秀，讓白天觀賞桐花的遊客，晚上留下來聽音樂會、看光雕表演。

新竹縣文化局表示，今年桐花祭是十年來首度從頭前溪南移師至溪北舉辦，白色的桐花有如春雪，光雕秀用歷史古蹟東安古橋搭配代科技燈光，以古典樂器搭配現代流行音樂，結合曼妙水波及絢麗聲光，用不同的藝術表現呈現當地人文特色。

「白天遶小鎮賞桐花，晚上聽音樂會、賞古橋光雕秀。」楊文科說，二十日白天可先在牛欄河畔逛桐花市集，晚上再以參加跨年晚會心情欣賞音樂會和燈光秀，感受桐花祭不同活動的樂趣。

新竹縣文化局表示，客家桐花祭從四月二十日起到五月十八日止，包括橫山、湖口、尖石、北埔、峨眉、竹東、新埔等鄉鎮市公所及社區推出一系列的桐花輕旅行，相關訊息可參閱臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」、「新竹縣ing」。

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