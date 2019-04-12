〈北部〉砸9700萬元 苗栗龍鳳、外埔漁港「整型」完工

2019-04-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港、後龍鎮外埔漁港不僅名列縣內四大漁港，更是重要觀光景點，然而兩座港區年久失修，多處設施損壞，景觀黯然失色，危機潛藏。苗栗縣政府去年獲行政院農委會漁業署前瞻計畫補助，經歷一百餘天整體環境改造工程，於昨日驗收完工，期盼能以嶄新樣貌找回流失的觀光人潮。

歷經百餘天 改造整體環境

竹南龍鳳漁港廣場長久以來破損坑疤、跨港人行景觀橋樑柱、護欄鏽蝕、木棧道凹凸不平，照明也設備「失明」；後龍外埔漁港木棧道處處殘破不堪，隨時有塌陷危險，去年被苗栗縣政府列為危橋封閉禁入、南堤商店街早也淪為蚊子館。

苗縣府去年透過立法委員陳超明爭取前瞻計畫經費九千七百萬元，進行兩座漁港的排水及環境整體營造工程，歷經百餘天趕工，近期陸續竣工，苗栗縣長徐耀昌及地方民代昨會勘工程成果。

龍鳳漁港景觀橋 加裝投射燈

龍鳳漁港廣場鋪上紙模地坪，景觀橋樑柱則改以石磚防海風鏽蝕，並加裝投射燈光；外埔漁港南堤商店街與木棧道拆除後，改為寬廣的觀海景觀平台，平台上以耐用的磚石仿木鋪面，並增設休憩座椅，封閉一年後終於重新開放。

外埔漁港木棧道 變觀海平台

徐耀昌表示，會再針對地方需求申請二期建設補助，並搭配縣府文化觀光局推動的「國際慢魚」計畫，未來希望串連竹南、後龍、通霄、苑裡四濱海城鎮，打造苗栗海線休閒漁業觀光特色。

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