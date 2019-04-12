〈北部〉紅火蟻入侵 竹市動用二備金防治

2019-04-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市多處公園、學校與馬路安全島，遭紅火蟻入侵，民進黨市議員李妍慧、曾資程昨天提醒民眾從事戶外活動注意紅火蟻丘，避免踩踏，並呼籲市府儘速撲滅，施做公共工程時做好源頭控管，避免外來有問題的土方移入。

新竹左岸投藥和撒劑 經費上百萬

市府產業發展處長吳甲天表示，市府每年僅編九十萬元紅火蟻防治經費，目前已提二備金一百卅萬元，對新竹左岸紅火蟻灌注投藥和撒劑。

國家防治中心 鎖定農地、山坡地

吳甲天說，國家紅火蟻防治中心今年也會針對新竹市農地、山坡地進行防治，市府會列管紅火蟻疫區，待疫情獲控制且消除才解除列管。

南寮運動公園 警示旗幟破百支

李妍慧與曾資程昨天到南寮運動公園勘查，發現停車場、公廁、兒童遊戲區附近已插上黃色的紅火蟻蟻丘警示旗幟，數量超過一百支，駕駛人把車停在停車場，一下車落腳處也有紅火蟻蟻丘，讓人憂心。

全市防治面積 5年內增至9倍

依民進黨新竹市議會黨團向國家紅火蟻中心調閱資料顯示，新竹市紅火蟻防治面積，在五年內由六十五公頃變成五百八十五點六六公頃，為原來的九倍。

李妍慧和曾資程說，最近陸續接獲民眾通報，包括新竹左岸、南寮運動公園及學校和馬路安全島，都可發現紅火蟻的蟻丘，情況嚴重，要求市府儘速盤點、標示及撲滅。

李妍慧說，還未插上警示旗幟的蟻丘就像地雷，民眾若不慎誤踩，就會驚擾紅火蟻，讓牠們傾巢而出，呼籲民眾注意。

李妍慧和曾資程說，南寮運動公園剛完成整建就發現紅火蟻，來源可能是整建使用的土方，建議市府從源頭控管，防止蟻害蔓延，市府也應組跨局處單位共同防治，編列更多防治預算並爭取中央經費。

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