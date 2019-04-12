〈北部〉《桃園》立委初選 藍綠民調各有期程

2019-04-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕國、民兩黨陸續完成立委初選登記，民調時間也大致底定，其中國民黨繼第五選區（平鎮、龍潭）在廿日起連續三天進行民調外，第六選區（八德、大溪、復興、中壢十二里）也委託民調公司於十八、十九日晚間進行民調；民進黨部分，第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）依原定時程參加黨內初選抽籤，第四選區（桃園）則於十五日晚間進行民調。

國民黨第五選區共有立委呂玉玲、議員黃敬平及舒翠玲登記，三人協議在廿日起連續三天晚間進行民調，而第六選區共有前議員楊朝偉、立委陳學聖、中常委侯佳齡三人參加登記，三人昨到黨部協商，決定自行委託民調公司於十八、十九日晚間七點到十點進行民調，由民調高者出線，代表國民黨挑戰無黨籍立委趙正宇。

民進黨目前第二選區共有立委陳賴素美、前市府顧問黃世杰登記參選，將按照中央黨部規劃抽籤決定時程，民調時間則在四月廿二日到五月十七日之間，中央黨部會於五月廿二日公布提名結果，至於第四選區則有立委鄭寶清、前議員范綱祥登記，兩人協議於十五日晚間進行民調，民調高者將代表民進黨參選，至於國民黨在該選區則是提名議員萬美玲。

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