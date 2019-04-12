〈北部〉《桃園》守護家園 平鎮長輩組防汛隊

2019-04-12

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區東安里、東社里、建安里組成「聯合水患自主防汛守護隊」（簡稱聯合防汛守護隊），隊員多是退休的長輩，只要遇到大雨就成為社區守護者，分工合作協助警戒、疏導、引導及收容，就算發生淹水情形，里民也不會手忙腳亂，並將損失降到最低，隊員說，五月份就要進入防汛期，但只要做好準備就不用怕。

由於三里位處地勢低窪地區，加上鄰近石門大圳社子支渠，每逢大雨就有淹水疑慮，數年前社區長輩開始組成聯合防汛守護隊，在水患前分工合作做好相關準備工作，將水患災害降到最低，成為市府水務局認可的標竿社區；建安里長葉姜雙鳳說，聯合防汛守護隊隊員平均年齡六十五歲，分為警戒、疏散、引導及收容四個班，遇有大雨時警戒班員即會主動到河川觀察，只要水位達到警戒就會回報，各班員聽到里辦公室廣播後隨即展開各自工作。

聯合防汛守護隊昨動員五十人，前往石門大圳沿線、里內大小溝渠執行清淤工作，隊員說，自小在平鎮長大，對地方環境熟悉、有感情，希望趁汛期來臨前做好準備，助人也助己。

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