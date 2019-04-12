〈北部〉千元起跳 桃園加碼春遊補助

2019-04-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕交通部觀光局延續前波暖冬補助熱潮，推動春遊補助專案，五月一日起至六月卅日，凡於桃園市特定旅宿住宿者，前四萬間每房每晚補助住宿費最高五百元，前二萬五千間桃園市再加碼補助五百元電子旅遊券，等於每人基本補助一千元，每一身分證字號限使用一次；另外，十八至四十歲青年再入住大溪區、龍潭區的小鎮民宿，可再享一次五百元補助機會。

5、6月平日 每房折抵500元住宿費

市府觀旅局長楊勝評指出，市府與桃園旅宿、旅遊相關店家，加碼攜手推出「桃園一宿加一券．春遊加值又方便」方案，分為自由行及團體遊，自由行部分共優惠四萬間房間，遊客只要在五月一日至六月卅日期間，於週日至週四入住參與桃園春遊專案的旅宿，即可獲得每房折抵五百元的住宿優惠，而前二萬五千間房間，市府還會再加碼電子旅遊券五百元，民眾在住宿櫃台申請後，將以簡訊方式馬上發送，電子旅遊券視同現金，適用於參與方案的店家，吃喝玩樂一券搞定，但不能抵住宿費用。

還有500元電子旅遊券 視同現金使用

楊勝評表示，團體遊部分共優惠八千人次，須透過市府招標後的得標旅行社才能使用，行程須包含大溪、龍潭區景點，且為二天一夜以上遊程，每人每日補助五百元，一般團補助上限三萬元，企業員工旅遊、住星級旅館上限五萬元。

第一波參與業者名單 22日公布

觀旅局昨在市府綜合會議廳二樓召開春遊專案業者說明會，共有一五六家桃園業者參與，其中有四十二家店家、一一四家旅宿業者，觀旅局指出，目前已有九十二家旅宿業者完成報名，參與店家、旅宿業者將持續增加，民眾可至交通部觀光局春遊平台查詢參與業者名單，觀旅局也將在廿二日於桃園市觀光導覽網春遊專區，公佈第一波參與春遊補助店家及旅宿業者名單。

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