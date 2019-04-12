〈中部〉《台中》門牌沒加註行政區 民眾「霧煞煞」

2019-04-12

〔記者張軒哲／台中報導〕自二○一三年起，市府民政局為因應縣市合併全面更換門牌，卻將門牌上行政區的名稱拿掉，僅剩下路名，市議員施志昌表示，更換過的門牌上未標示區、里等資訊，民眾甚至外地遊客光看門牌，難以知道自己所在的行政區；民政局長吳世瑋指出，縣市合併時，新式門牌不加註行政區域名稱，未來行政區域調整時，即無須再次換發門牌。但區跟區交界處的門牌都有標示區，若之後新製作的門牌會研議加上區。

台中市有多條道路跨越二或三個行政區，不僅在市中心有此情況，在海線鄉村也常見，例如中央路跨越梧棲與龍井。施志昌指出，興安路在大安、北屯與沙鹿皆有，另外像著名的台灣大道、向上路、中清路橫跨多個行政區，光看門牌也讓民眾、尤其是外地遊客不知道自己身在哪一個行政區。

吳世瑋說，道路轉角或公家機關建物都會有尺寸較大的指標門牌，每十戶也會有一個較大的指標門牌，就會標示區。當初縣市合併時間倉促，鄉鎮改為區，目前一路多名例如忠明路、忠明南路、進化路、進化北路或同一條路跨越各區的路名，都有專案處理改善。

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