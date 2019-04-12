〈中部〉《台中》中火放流水超標 台電提減產10％

2019-04-12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保局今年一至三月三次稽查台中火力發電廠放流水，水質硝酸鹽氮含量超標，第三次濃度更是標準值的二倍，放話重罰二千萬及不排除一至四號機組停工，昨天是台電陳述意見截止日，環保局表示已接到台電提出減產十％改善報告，並要求延長改善期，但認為不符合比例原則，且超過法規期限，表示研議後於近日就會做出決定。

環保局長吳志超表示，台電在十日下班後，發來電子公文報告，坦承第三次檢測超標且與中火自我採樣值接近，承諾會改善污水，但也希望延長改善期，環保局會針對改善內容與專家學者研議是否有改善的誠意與決心，再決定開罰金額或停機。

環局初步認為不符合比例原則

不過，中火放流水前二次採檢的硝酸鹽氮超標，共開罰三百二十七萬，第三次三月廿一日濃度達一百零五毫克／公升，是標準值（五十毫克／公升）的兩倍，環保局水土科長江明山表示，這次台電附交中火改善計畫書指會降載減產十％，及減少液態氨噴藥，但他初步認為這不符合比例原則，台電仍應提出合理的減產比例，及穩定改善的設備或方法。

另台電也提出最長的改善時間是在明年底，但是根據水污法規定是必須九十天內改善，也已經超過法規期限。

台電發言人徐造華表示，中火改善水污計畫要減產十％，只是其中改善方式之一，也包括減煤及製程等改善，短期目標先符合法規，中長期要做得更好，包括添購先進設備、設置廢水廠及改善製程，會積極努力改善污染，不希望停機。

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