〈中部〉《台中》12區停水23小時 取水站增為75站

2019-04-12

〔記者張菁雅／台中報導〕自來水公司第四區處為搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站管線，預計十二日晚間十時起，停水廿三小時，影響用戶達十一萬三千戶。市府經發局昨日表示，已協調水公司增設臨時取水站及機動水車，由原先五十五處，再增加廿處，總計達七十五處，民眾可上水公司臨時供水站位置網站查詢。另外，經發局也已與自來水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度及復水情形。

水公司為避免輸水幹管漏水擴大，將緊急搶修，預計今晚十時起至明晚九時停水，受影響地區包括梧棲、沙鹿、潭子、神岡、豐原、西屯、南屯、龍井、大雅、烏日、大甲、清水等十二個行政區，停水戶數七萬三千戶，水壓降低戶數四萬戶，合計影響十一萬三千戶。

經發局表示，為了減少民眾不便，市府已要求水公司增設臨時取水站，並增加機動水車數量，取水站將由原先五十五處，再增加廿處至七十五處，民眾可上水公司臨時供水站位置網站（http://bit.ly/2FYmEUk）查詢，或撥打免付費服務專線1910洽詢。

此外，經發局也與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，直至恢復正常供水，以確保自來水公司如期完工。

經發局提醒市民，除應及早儲水備用，社區大樓也請通知社區機電人員，於停水前將蓄水池、水塔蓄滿，並配合節約用水；期間也請關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災。

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