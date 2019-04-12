〈中部〉南投縣埔里虎頭山道路改善 彈藥庫「曝光」

2019-04-12

〔記者佟振國／南投報導〕道路改善工程，恐讓重要軍事設施輕易被看光光？

道路位在彈藥庫上方 一覽無遺

南投縣埔里鎮公所最近針對虎頭山後方無法行車的林業作業道路進行改善工程，供農民、住戶車輛通行，不料，山區道路居高臨下，讓鄰近的鯉魚潭彈藥庫一覽無遺，恐涉及國防安全，但因道路位處林務局管轄，公所也經合法申請改善既有道路，軍方昨天強調，該道路高點與營區有段距離，若民眾仍刻意以高倍或高科技攝影器材拍攝或錄影，將觸犯要塞堡壘地帶法，最重可處一年以上七年以下徒刑。

公所合法申請改善 供人車通行

埔里鎮鯉魚潭為地方重要觀光景點，附近就有一座設立近一甲子的陸軍五支部彈藥庫埔里分庫，地方居民習慣稱為鯉魚潭彈藥庫，應是鎮內碩果僅存的軍事設施，去年因為縣府、公所計劃發展鯉魚潭、虎頭山周邊觀光，建議軍方能將彈藥庫遷移，但軍方回應無適合地點，暫不遷移。

地方拚觀光曾建議遷移 軍方：暫不考慮

最近公所向林務局申請同意，以七百萬元發包改善虎頭山後方接枇杷城山的林業作業道路，將既有無法行車的道路增加水保設施、鋪設水泥路面或導水磚，方便農民、居民的車輛進出，由於道路居高臨下，可欣賞整個鯉魚潭全景，加上面向東方，吸引愛好攝影人士捕捉日出美景，但鄰近的彈藥庫營區同樣一覽無遺，引發國防安全疑慮。

民眾認為，彈藥庫入口有衛兵看守，周邊也禁飛空拍機，就連Google Maps的衛星照也都有模糊處理，沒想到可能因為一條既有道路改善後，因為人車進入更方便而曝光。

軍方：攝錄影違法 最重可判七年

軍方昨回應，由於道路位處林務局所轄，先前已注意到這個問題，山區道路高處與營區相距一段距離，呼籲民眾勿刻意以高倍數或高科技攝影器材，對特定目標有拍攝、錄影、偵察等行為，否則依要塞堡壘地帶法，可處一年以上、七年以下有期徒刑，若是過失也可處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，也將與林務局協調，於該道路可見營區的路段加裝警告牌，提醒民眾遵守法令規定，共同維護國防安全。

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