〈中部〉走讀雲林 作家帶隊認識家鄉

2019-04-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕響應世界閱讀日，雲林縣推出「The One Book走讀雲林」系列活動，昨由五位作家以「文學散步」及「人生就像一本書」的走讀方式帶動民眾參與，還將排定時間帶讀者下鄉認識故鄉的故事，推廣閱讀風氣。

長者校園說書 分享生命的故事

縣府昨邀請曾獲雲林文學獎首獎的作家曾美滿、梁淑媛、蘇量義及筆名螞蟻的畫家鄭惠如、繪本作家王佳葳等人舉辦文學散步分享會；另將安排鄭國雄、謝順義、許金保、鄧崇英等四名人生歷練豐富長者，變身為「說書人」，到校園和學子分享生命的故事，拓展孩子的學習視野。

雲縣府文化處圖書資訊科長張力元指出，文學散步由五位作家親自帶領走讀他們的文學創作及及地景走訪，帶領讀者建立愛上雲林的地方認同感及多元形式閱讀，活動時間四月十三日、十四日、廿一日、五月四日、五日。確切時間地點可上文化處官網查詢。

第一場十三日下午二點在斗南他里霧文化園區帶讀者走讀的王佳葳說，斗南鎮「他里霧」是平埔族在雲林最大一個社，接受各種信仰與生活習俗，培育出許多人才和工藝師，藉由在地繪本，讓民眾更了解故鄉和祖先開拓發展的歷史軌跡，屆時將帶讀者走讀他里霧文化園區、斗南火車站、老香舖、斗南舊分局等。

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