〈中部〉嘉縣今交通大執法 嚴抓違規開罰

2019-04-12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市今年元月至本月十日發生六起人員廿四小時內死亡的A1類車禍，六人死亡，造成人員受傷或超過廿四小時死亡A2類車禍共七百六十二起，市警局分析肇事傷亡主因是各種交通違規行為，今起將展開交通大執法，針對闖紅燈、酒駕等違規嚴格稽查取締。

針對闖紅燈、超速、酒駕等取締開罰

交通隊業務組長陳明桐表示，常見交通違規包括未依交通號誌指示、超速等，統計今年到前天，闖紅燈開罰二千八百六十五件、嚴重超速一千七百七十二件、酒駕二百六十一件。

「交通大執法」實施日期為十二日到十四日、廿二日到廿四日，針對闖紅燈、嚴重超速、未依規定轉彎、機車未依規定兩段式左轉、逆向行駛、併排停車等取締，如中山路、北港路、吳鳳南北路等幹道加強路檢及巡邏。

市警局後湖派出所副所長陳庭宏提醒，立法院已修訂「道路交通管理處罰條例」第六十、六十一跟六十三條條文，駕駛人如拒絕警察臨檢，警方將錄影存證，可罰一萬元到三萬元罰鍰，並吊扣駕照六個月，五年內拒檢兩次以上，可處三萬元罰鍰並吊扣駕照一年。

修車廠業者陳蒸溥表示，在小雅路常看到機車未依規定兩段式左轉而發生車禍，彌陀路部分路段車道縮減，汽車容易與機慢車發生擦撞事故，除了警方交通大執法，市府在重要路口應加強號誌牌及交通安全教育、宣導。

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