〈中部〉南投縣集集路倒石虎 解剖證實首起犬殺

2019-04-12

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年一月在南投集集鎮發現石虎路倒，當時外界認為是路殺、被車撞死，惟近日卻證實是遭狗咬死，特生中心研究員林育秀表示，死亡石虎經過解剖，確認遭犬隻攻擊，是研究團隊首次記錄到犬殺案件，凸顯石虎與流浪狗貓的衝突與生存壓力。

特生中心石虎研究團隊，近日公布該石虎是被犬隻咬死，但無法確定是野狗或是有主犬隻，根據當地石虎熱區的自動相機資料顯示，流浪狗貓數量與石虎相去不遠，凸顯石虎除了路殺危機，同樣與流浪狗貓存在生存競爭壓力。

南投縣家畜疾病防治所指出，考量動物的生態平衡，有特殊物種的地方如石虎，若因民眾餵養導致族群量增加，就應減少餵養，降低流浪貓狗數，落實不棄養與絕育野放，才能減少類似問題。

該處野狗多 住戶鞋子也叼走

集集民眾說，該路段確實有許多野狗，常在傍晚外出覓食，有時放置在家門外的拖鞋還會被叼走，因此都得收進門，呼籲飼主要有責任感，不要隨意棄養。

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