〈中部〉活化南投縣廢校車埕國小 日管處取消跨站天橋改月台

2019-04-12

〔記者劉濱銓／南投報導〕不做跨站天橋了！日月潭風景區車埕遊憩區裡的車埕國小，在廢校後曾閒置，日管處為活化，轉型成鐵道小學堂，向南投縣府有償價購，原先規劃以跨站天橋方式整合遊憩區，但因建築量體太大，影響整體景觀，最終決定設置第二月台，兼顧效益與實用性，今年將優先整修禮堂與操場，明年再做教室改建，以翻修方式活化校區，打造車埕鐵道新亮點。

天橋建築量體大 影響整體景觀

車埕國小在二○一五年廢校，縣府曾要開發纜車站，惟纜車環評權回歸中央，造成廠商卻步，開發喊停，之後日管處以三千四百萬元有償價購校區。

過去車埕則因鐵道橫亙，將當地切割成校區與社區兩部分，為使遊憩區更完整，才會規劃跨站天橋，但巨大建物恐成景觀衝擊，日管處在與台鐵討論後，考量改做平交道也有通行安全疑慮，最終決定增設第二月台，不僅造價更低，維護也方便。

規劃為鐵道小學堂 打造成車埕亮點

日管處表示，車埕國小將規劃成鐵道小學堂，第一期工程將斥資四千萬元，整建校園禮堂與操場，前者會作為新的遊客中心與辦公廳舍，後者則作為遊覽車迴轉區與臨停場所，解決既有車輛迴轉空間不足問題，預計今年下半年完成，並將協調台鐵明年在校區施作第二月台，讓火車進站後可引導遊客進校區（新遊客中心），再沿著遊園動線前往車埕，維護遊客跨越鐵道安全。

第二期工程則是規劃教室整修，布置陳列鐵道文物，打通隔間作為體驗課程場所，日後會朝委外經營方式管理，活化舊有校舍，以嶄新的鐵道文物體驗，打造車埕亮點。

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