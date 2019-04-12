〈中部〉彰化縣369敬老金預算砍了 20萬老人福利縮水

2019-04-12

〔記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議會昨開臨時會審查縣府追加減預算，前縣長魏明谷推動的社福政策「發放三六九重陽敬老禮金」，昨天在小組一讀審查時，三席民進黨拚不過九席國民黨和無黨籍，表決通過今年刪減四．九億元敬老金預算，民進黨席次少是既成事實，未來二、三讀議程恐怕也難以翻身，回歸到前縣長卓伯源推動每人一千元的敬老金。

議會臨時會審查縣府追加減預算

議會通過刪減預算，凸顯這項老人福利回不去，上路一年就腰斬，同時更宣告重陽禮金政策增列排富條款，全縣近廿萬名老人，今年除列冊中低收入戶仍依照年紀發放敬老金，六十五歲以上三千、八十歲六千、九十歲九千元，其他六十五歲以上老人每人一千元、百歲人瑞每人一萬元。

中低收照領369 其他老人1000元 百歲人瑞1萬

縣議會民進黨團強烈譴責縣府粗暴犧牲老人福利，黨團總召尤瑞春指出，五十四席議員民進黨十二席，舉手表決一定輸，小組一讀審查通過刪減敬老金，十八日臨時會最後一天議程，進行二、三讀議程，即使要求重新表決也難以翻案。

民進黨團譴責縣府粗暴犧牲老人福利

民進黨縣議員許書維一讀審查時，持少數意見保留二、三讀發言權。許書維說，各縣市都有財政困難的問題，縣長換人做，縣府推翻前朝政策第一個拿老人開刀，非常不厚道。

議員李成濟指出，議會去年通過今年預算，多數決刪減預算，相當不適當。江熊一楓說，去年選前，縣府社會處多次公開場合表明三六九老人福利不管今年由誰執政，今年一定會核發，如今公部門公然說謊欺騙老人，如何對社會交待。

國民黨縣議員林庚壬說，執政黨理該支持社福，卻一反常態提出廢除，是有良心的首長才敢如此做。身兼審查小組主席的國民黨議員顧黃水花和劉惠娟一致表示，做社福好事，前提要口袋夠深。

社會處：4年要35億 不改撐不下去

對於民間冀望預算被砍再編就有，社會處長王蘭心指出，三六九政策是錢坑，四年估算卅五億元，去年因中央多給統籌分配稅款，算是不穩定的財源，若不改變鐵定撐不下去。

減低敬老金 可照顧真正需要被照顧族群

王蘭心表示，去年編列三六九預算金額七．四億元，不足額尚缺一億元，法定社福欠缺一．九億元缺口，今年若足額編列就要二．九億元，編不出來，社會處要照顧對象不是老人而已，唯有刪減預算減低敬老金支出，才能照顧到真正需要被照顧的弱勢、身障、兒少及獨居老人等族群。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/