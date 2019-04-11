〈南部〉91歲義工助植物人 14年風雨無阻

2019-04-11

〔記者蔡文居／台南報導〕九十一歲的台南市民吳揚福，退休後在創世擔任義工，為創世台南分院最年長的義工。每天從永康住家轉搭兩班公車，再步行到創世擔任義工幫助植物人，十四年來風雨無阻，令人感佩。

每天轉兩班公車 再步行到創世

創世台南院目前安養六十位植物人及植物人到宅服務兩百多個家庭，近年來電子發票募集量衰退約四成，但花在尿布、奶粉等植物人必需用品的花費卻不斷增加。吳揚福昨天與威斯康辛幼兒園小朋友，到全家超商東文店擔任一日店長，鼓勵消費者捐贈電子發票，也呼籲超商店員主動鼓勵民眾捐贈發票助創世。

吳揚福說，先前也曾騎著鐵馬到台南各區收發票協助創世，每次都得到滿滿的發票跟愛心，但隨著這幾年電子發票及千萬大獎影響，發票募集量明顯下降。他表示，民眾其實到超商結帳時說出捐贈愛心碼「919」，就能夠立即捐出電子發票，幫助創世的植物人。

吳揚福一九二八年出生，畢業於台南州市立台南專修商業學校（現為台南高商），二○○五年退休後，經親友介紹得知台南創世非常需要志工的協助，便每天到創世台南院擔任志工。一開始，在半年內就服務累計達九百六十三小時，幾乎風雨無阻。

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