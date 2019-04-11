〈南部〉內門納灌區 水利會：最快明年動工

2019-04-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市內門區仰賴農塘灌溉，近年來山區乾旱缺水，農民只能看天吃飯，中央與地方攜手，將以溝坪盆地五里優先試辦，納入水利會灌區，目前進行可行性評估，最快將於明年動工。

仰賴農塘 天候異常缺水

內門區的農產品品質優良，市場反應極佳，卻非屬高雄水利會灌區範圍，缺乏穩定供水，農民仰賴開挖農塘蓄水，不料近年氣候異常，造成山區乾旱缺水，加上淤積待清，農民缺水灌溉。

300農民陳情 會長會勘

水利會表示，以溝坪盆地等五里為例，實際有耕作農地面積達二百三十公頃，三百名農民向水利會陳情，會長呂文豪體恤民意，親自與農民現地會勘，爭取將內門區納入評估計畫，研議擴大水利會灌溉區域。

農委會補助 現可行性評估

農委會農田水利處處長謝勝信也表達支持，補助高雄農田水利會經費，以溝坪盆地五里為優先評估試辦重點，目前進行可行性評估，預計今年底報告出爐、明年可以動工，後續經費將協助爭取。

溝坪溪引水 也擬鑿井取水

水利會根據當地現有水源進行評估，發現可以採取溝坪溪引水，但枯水期流量較少，恐供水不穩定，需要進一步克服；另有雨水儲存形成的天然湖泊龍湖水庫，位處高地可採重力流方式引水灌溉。

水利會也評估開鑿地下水井取水、目前找到三處公有地及一處私有地，內門地形高低起伏大，工程施作、接管不易，將作為輔助水源。

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