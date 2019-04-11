〈南部〉華夏路闢2.3公里分隔島 民疑抓違規

2019-04-11

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市華夏路長約四公里，多年來僅最北端有分隔島，但市府去年起，從北側的博愛四路口到南側的崇德路口，一口氣增闢長約二．三公里的分隔島，因為十分罕見，引發民眾議論，懷疑市府將大量增設違規照相機「搶錢」！

相關單位未會勘 警駁斥搶錢

高市警方強調，市府工務局及交通局等相關單位，不曾針對華夏路增設違規照相機方案與警方會勘過，且至今也無規劃，駁斥「搶錢」的非議。

高雄市華夏路北從左營區民族一路口，南至鼓山區華榮路口，全長約四公里，多年來僅民族一路到博愛四路口有分隔島，且設置兩支違規照相機。

民眾質疑市府將增設照相機

不料，市府去年開始動工，從左營區華夏路與博愛四路口，到左營區華夏路與崇德路口，一口氣增闢長約二．三公里的分隔島，引發民眾議論。民眾反映，華夏路南北向各兩個車道，路幅不寬，增闢分隔島後，感覺擁擠，因此懷疑市府企圖大量增設違規照相機「搶錢」。

不過，也有人支持增設違規照相機，希望遏止闖紅燈的汽機車駕駛人，以保障交通安全。

養工處：提高交安 增加照明

增闢道路分隔島是由養工處提出，主要為了提高交通安全及沿路照明，並讓號誌與路燈共桿；養工處確認增闢方案後，由交通局評估，雙方商議若沒問題，就提交道安會報審議，通過後由養工處負責施工業務。

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