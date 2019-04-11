〈南部〉《台東》籃球看成2顆 他克服眼疾助校奪冠

2019-04-11

記者黃明堂／專訪

籃球場上永遠只有一顆球，台東高中籃球隊前鋒唐碩甫患有「複視」眼疾，會看到兩顆球，其中一顆是假的！三年前，投球連籃框都碰不到，努力練習後，現在不但當前鋒，還助球隊奪下HBL高中籃球聯賽乙組全國冠軍。

「以他原本的狀況，根本不會有球隊願意收他」！教練邱聖豪說，在不知有視障的情況下收下他，結果體能很差，練球接不到球、投球從框上飛過，過了半年，才知碩甫有雙很特別的眼睛。

唐碩甫說，從小就常走路跌倒，或者撞到人，眼珠變鬥雞眼、沒有立體感，一個物體會在眼裡看成兩個，看書時一行會變成兩行，經過檢查，才知患有立體辨識障礙。

唐碩甫家住在北投，他說從小就有籃球夢，在球場上跌跌撞撞也不怕。他從沒來過台東，卻在國中畢業後，報考台東體中籃球隊體育班，因報考人數不多，他順利錄取。

邱聖豪說，一支籃球隊出賽只能十八人，唐碩甫高一時，成了唯一沒資格出賽的人，身為教練，從不給視障的碩甫特別待遇，也不會給予特別訓練，更不會破例讓他上場。沒想到，碩甫自己摸索、克服自己的眼睛，總算在高二時爭取上場比賽機會，成為重要隊員。

唐碩甫說，多摸球，培養球感，就是突破障礙的方法，自己也會利用假日做重量訓練，強化球場上的碰撞力量，把球接好。因為球在他眼中不立體、不真實，於是他試著只用較真實的右眼來看，憑感覺來判斷距離，並且看隊友的動作來判斷是否要傳球過來。

他說，因為身體不比別人好，所以用頭腦來打！

他說，「十分感謝隊友們把我當成正常人，不會因為我的眼睛不好就不傳給我，這樣，就是對我最大的鼓勵，也感謝教練很兇，也很嚴格，這是讓自己往前的動力。」

他不只在球場上克服視障，功課也精進，正在準備大學法律系的個人申請，希望未來改走法律這條路。

唐碩甫的眼睛難以靠眼鏡矯正，邱聖豪幫他找到一家廠商願意用特殊技術幫他配鏡，加裝稜鏡後，減緩複視現象。不過，邱聖豪說，唐碩甫的表現已經獲大家肯定，就算沒有眼鏡，也可以有很棒的表現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/