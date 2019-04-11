〈南部〉三大日音樂節明登場 大咖屏東開唱

2019-04-11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「屏東三大日音樂節」將自十二日至十四日每天晚上在屏東縣立體育館旁草地舉辦，今年表演陣容超強，萬芳、楊乃文、 A-Lin分別擔任三天的壓軸卡司，堪稱樂壇「天后宮」，三天的活動免費入場，屏東縣政府每日還將發送五百份環保杯袋小禮物。

萬芳、楊乃文、 A-Lin分唱壓軸

「屏東三大日音樂節」第一天以「阿姨的少女時代」，除了播放經典歌曲MV，當天也將由萬芳擔任壓軸，並有神祕嘉賓和萬芳一起合唱經典歌曲「愛情限時批」。

3場完全免費 前500名還送杯袋

第二天的「來這別繫零估帶」以搖滾為主題，有小男孩樂團、五告人、Tizzy Bac以及搖滾天后楊乃文；第三天的「文青唱歌不啪呆」邀請許書豪、廷廷蕭秉治、剛升格當媽媽的娃娃魏如萱，還有天生歌姬A-Lin。

屏東縣政府傳播處長黃建嘉說，「大日」就是台語「好日子」的意思，「三大日」組合起來就是「春」，活動今年邁入第二屆，為了滿足不同的紛絲，特別以復古、搖滾、文青為主題，邀請全台粉絲一起到屏東聽歌。

三場音樂會完全免費，每天前五百名排隊入場的民眾，將贈送限量環保杯袋（見左圖，記者邱芷柔攝），現場還有屏東在地的文創胖卡市集，讓民眾有得聽又有得逛。

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